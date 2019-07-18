Джокович, Надаль, Федерер, Хачанов и Медведев попали в заявку на US Open

Официальный сайт Открытого чемпионата США опубликовал состав участников соревнований в мужском одиночном разряде. Турнир пройдёт с 26 августа по 8 сентября 2019 года.
В заявку попали 6 победителей US Open разных лет: серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, хорват Марин Чилич, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и швейцарец Стэн Вавринка.
Среди представителей топ-10 в состав участников также вошли австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, японец Кей Нисикори, итальянец Фабио Фоньини, россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев.
Последним по рейтингу в сетку турнира попал испанец Марсель Гранольерс. 6 игроков использовали защищённый рейтинг: чех Томаш Бердых, канадец Вашек Поспишил, словак Йозеф Ковалик, серб Янко Типсаревич, бельгиец Стив Дарси и немец Седрик-Марсель Штебе.
Действующим чемпионом является Новак Джокович.
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