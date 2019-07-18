Надаль: если бы не мой дядя, я бы играл в футбол, а не в теннис

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль рассказал об отношениях со своим дядей и бывшим тренером Тони Надалем, от которого он перешёл к экс первому номеру мирового рейтинга Карлосу Мойя.



«Если бы не Тони, я бы играл в футбол, а не в теннис. Мойя стал для меня чем-то новым, но, как и во многих аспектах жизни, я привык к этому. Раз Тони сделал этот выбор, он считает, что это лучше для него. У меня свои черты характера, я принимаю свои собственные решения. За последние 10 лет наши отношения не изменились. Всё просто отлично.



За все эти годы я добился того, о чём никогда не думал и не мечтал. Я в долгу перед жизнью за то, что позволила мне пройти через всё это. Мне трудно представить себя без конкуренции. Даже если я играю в футбол, в гольф или во что-то ещё, всегда ощущаю дух борьбы, и это то, что мне нравится», — приводит слова Надаля Tennis World USA.