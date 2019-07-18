Нисикори: сделаю всё возможное, чтобы завоевать медаль на Олимпиаде в Токио

Седьмая ракетка мира японец Кей Нисикори поделился мыслями о предстоящей домашней Олимпиаде, которая пройдёт в Токио (Япония) в 2020 году.
«Уже начинаю предвкушать Игры. У меня ещё есть время на подготовку, но чувствую, что Олимпиада всё ближе. Сделаю всё возможное, чтобы завоевать медаль», — приводит слова японца Tennis World USA.
Олимпийские игры в Токио станут для Нисикори уже четвёртыми в профессиональной карьере. Пока японец непременно улучшает свои результаты. На первой своей Олимпиаде, в Пекине (Китай) в 2008 году, Нисикори завершил выступления уже в первом круге, зато четыре года спустя в Лондоне (Великобритания) сумел дойти до четвертьфинала. А в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро (Бризилия) японец завоевал олимпийскую медаль, обыграв испанца Рафаэля Надаля в матче за бронзу.
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