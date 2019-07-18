Видео: ATP составила список лучших моментов травяного сезона
С окончанием Уимблдона завершились и турниры на траве в нынешнем году. По этому поводу ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своём официальном YouTube-канале подборку самых красивых розыгрышей травяного сезона.
Ожидаемо в список попали француз Гаэль Монфис и австралиец Ник Кирьос, стабильно радующие болельщиков эффектными ударами. Любопытно, что из игроков топ-4 мирового рейтинга в подборку попал только швейцарец Роджер Федерер. Но и он оказался в ней лишь в качестве жертвы великолепного укороченного удара, который исполнил француз Жо-Вильфрид Цонга.
Единственным эпизодом, взятым из парного тенниса, оказался удар британца Энди Маррея, который долгое время восстанавливался после травмы бедра и последующей операции.
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