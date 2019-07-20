Надаль: я никогда не говорил ничего плохого о Кирьосе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вынужден был пояснить свои растиражированные цитаты, где он плохо отзывается об австралийце Нике Кирьосе, который попал в него мячом в матче второго круга Уимблдона и даже не извинился.

«Прежде всего, я сказал, что Ник — хороший парень, у него удивительный талант, и он должен бороться за высокие позиции в рейтинге и самые крутые титулы. Я также сказал, что, по моему мнению, он должен научиться уважать своего противника, болельщиков и самого себя, потому что он часто слишком много говорит о том, что ему не нравится наш спорт. Но, в конце концов, мы зарабатываем на жизнь, играя в теннис. Честно говоря, всё, что я сказал, было не так важно.

Каждый волен делать то, что хочет, но Ник оказывает влияние на молодое поколение. Он популярен. Думаю, что мы должны демонстрировать лучшие ценности детям, которые смотрят на нас по телевизору. Думаю, что Роджер, Новак и я всегда уважали друг друга, а также остальных соперников, игру, болельщиков. Уверен, что мы показываем хороший пример. Вот и всё. Это моё мнение. Но я никогда не говорил ничего плохого о Нике», — приводит слова Надаля Tennis World USA.