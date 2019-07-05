Надаль: а если бы Кирьос попал кому-то в глаз?

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал момент с попаданием в него мяча после удара австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга Уимблдона. Вторая ракетка мира ждал извинений от соперника и выглядел очень недовольным. Кирьос извиняться не стал.
На пресс-конференции уроженец Канберры признался, что целился сопернику в грудь.
«Если честно, дело не в том, что я чувствую или не чувствую. Мы играем в теннис, в истории которого заложены принципы уважения и честной игры. Я не говорю, что Ник делает подобные вещи, чтобы воздействовать на соперника, но правда в том, что иногда это опасно. Когда он так бьёт по мячу, это опасно. Опасно не для меня, а для линейного арбитра, для зрителей. Когда так бьёшь, то не знаешь, куда полетит мяч.
Я знаю, что он очень талантливый игрок, но я тоже профессиональный теннисист. Я знаю, что когда так бьёшь, то может быть всё что угодно. В этот раз мяч полетел так, нет проблем. Я профессионал и знаю, как этого избежать. Но мяч мог полететь дальше, и это был бы опасный момент для арбитра на линии. А если бы он попал кому-то в глаз? Это была бы проблема.
Я не злюсь на него. Я просто хочу играть в теннис. Иногда это тяжело", — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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