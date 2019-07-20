А. Зверев надеется на скорое разрешение конфликта с бывшим менеджером

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, что надеется на скорое разрешение конфликта с бывшим менеджером Патрисио Апи.

«Надеюсь, этот вопрос больше не будет проблемой. Всё прояснится в ближайшие дни, так что я снова смогу полностью сконцентрироваться на теннисе», — приводит слова Зверева Tennis 365.

Ранее сообщалось, что для внесудебного разрыва контракта, который действует до 2023 года, Звереву придётся заплатить Апи в районе 10 миллионов долларов. Сам немец никогда публично не комментировал свои претензии к бывшему менеджеру.



Теннисист не может нанять нового агента и вынужден сам заниматься организационными вопросами. По слухам, он хочет, чтобы его дела вела компания «Team8», основателем которой является Тони Годсик совместно с Роджером Федерером.



Ранее Зверев раскритиковал своего тренера Ивана Лендла за недостаточное внимание, которое тот уделяет игре подопечного.