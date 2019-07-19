А. Зверев — о Лендле: на тренировках он стоит спиной ко мне и говорит о гольфе
Немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал своего тренера Ивана Лендла за недостаточное внимание, которое тот уделяет игре подопечного. Зверев и Лендл начали сотрудничество в конце августа прошлого года. С тех пор немецкий теннисист выиграл два турнира — Итоговый чемпионат АТР в Лондоне и грунтовые соревнования в Женеве.
«Иногда мы вместе выходим на тренировочный корт. Занятие идёт более двух часов. И полтора часа из них он стоит спиной ко мне и рассказывает, как он сыграл в гольф.
Мы обсуждали это. Я сказал Лендлу, что ему нужно больше концентрироваться на теннисе», — приводит слова Зверева Ubitennis.
Ранее Александр Зверев-старший выразил недовольство тем, что Лендл требует $ 5000 за день работы с его сыном.
А.Зверев-старший недоволен финансовыми запросами Лендла — он берёт $ 5 тыс./день
- 19 июля 2019
-
13:40
-
12:37
-
11:44
-
10:22
-
09:31
- 18 июля 2019
-
23:39
-
22:20
-
21:54
-
21:34
-
20:55
-
20:35
-
20:14
-
19:55
-
19:41
-
18:37
-
18:11
-
17:48
-
17:23
-
16:07
-
15:33
-
14:41
-
13:54
-
12:17
-
11:27
-
11:02
-
10:17
-
09:01
-
08:57
-
06:43
- 17 июля 2019
-
22:40
-
22:14
-
21:26
-
20:57
-
18:33
-
16:20
Партнерский контент