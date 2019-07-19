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А. Зверев — о Лендле: на тренировках он стоит спиной ко мне и говорит о гольфе

А. Зверев — о Лендле: на тренировках он стоит спиной ко мне и говорит о гольфе
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал своего тренера Ивана Лендла за недостаточное внимание, которое тот уделяет игре подопечного. Зверев и Лендл начали сотрудничество в конце августа прошлого года. С тех пор немецкий теннисист выиграл два турнира — Итоговый чемпионат АТР в Лондоне и грунтовые соревнования в Женеве.

«Иногда мы вместе выходим на тренировочный корт. Занятие идёт более двух часов. И полтора часа из них он стоит спиной ко мне и рассказывает, как он сыграл в гольф.

Мы обсуждали это. Я сказал Лендлу, что ему нужно больше концентрироваться на теннисе», — приводит слова Зверева Ubitennis.

Ранее Александр Зверев-старший выразил недовольство тем, что Лендл требует $ 5000 за день работы с его сыном.

А.Зверев-старший недоволен финансовыми запросами Лендла — он берёт $ 5 тыс./день
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