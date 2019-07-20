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Аргентинский теннисист считает, что в ATP недостаточно уважают латиноамериканцев

Аргентинский теннисист считает, что в ATP недостаточно уважают латиноамериканцев
Теннис / ATP 0

Аргентинец Гидо Пелья пожаловался, что организаторы ATP недостаточно прислушиваются к мнению латиноамериканских теннисистов.

«Годы в ATP научили меня тому, что не имеет значения, что мы делаем: у европейца или американца будет больше возможностей повлиять на какое-либо решение.

На Уимблдоне я видел главу совета директоров ATP Криса Кермода. Единственные, c кем он здоровался, были Федерер, Джокович, Надаль и Вавринка. Я никогда не видел, чтобы он говорил с игроками из топ-50.

ATP заставляет чувствовать, что вы не участвуете в туре, и я говорю это сейчас, когда достиг лучшего карьерного рейтинга (24-е место. — Прим. «Чемпионата»). Если вы латиноамериканец, они показывают, что ваше мнение их не интересует», — приводит слова Пельи Tennis World USA со ссылкой на La Nacion.

Источник: Tennis World USA

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