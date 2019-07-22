Касаткина поднялась на 40-ю строчку в рейтинге WTA, Шарапова опустилась на 81-ю

В обновлённом рейтинге WTA от 22 июля российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 40-ю строчку. Её соотечественница Мария Шарапова опустилась на 81-ю позицию. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 22 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4638.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3802.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3411.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365.
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40 (41). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...
44 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
48 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...
55 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 996...
57 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...
64 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 865…
81 (76). Мария Шарапова (Россия) — 740…
88 (78). Вера Звонарёва (Россия) — 700…
93 (94). Анна Блинкова (Россия) — 664.
94 (100). Наталья Вихлянцева (Россия) — 655.
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