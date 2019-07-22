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Хачанов опустился на 25-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — восьмой

Хачанов опустился на 25-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — восьмой
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 22 июля российский теннисист Карен Хачанов опустился на 25-ю строчку, его соотечественник Андрей Рублёв — на 92-ю. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP. 22 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6725.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3315.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995.
6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 2070.
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980.
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1855.
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1640.
10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1590.
...
25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 965...
92 (90). Андрей Рублёв (Россия) — 412.

Медведев впервые в карьере стал девятой ракеткой мира
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