Хачанов опустился на 25-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — восьмой

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 22 июля российский теннисист Карен Хачанов опустился на 25-ю строчку, его соотечественник Андрей Рублёв — на 92-ю. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP. 22 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6725.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3315.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995.

6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 2070.

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980.

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1855.

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1640.

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1590.

...

25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 965...

92 (90). Андрей Рублёв (Россия) — 412.