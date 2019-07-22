Павлюченкова заняла 53-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Касаткина — 95-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 22 июля российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась на 53-ю строчку, её соотечественница Дарья Касаткина — на 95-ю. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 22 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4885.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4427.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4166.
4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3765.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3276.
6 (6). Наоми Осака (Япония) — 3156.
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2758.
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 2448.
9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 2289.
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38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 921...
43 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 869…
53 (51). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 728...
63 (60). Анна Блинкова (Россия) — 619...
75 (70). Маргарита Гаспарян (Россия) — 529.
76 (87). Наталья Вихлянцева (Россия) — 524...
92 (83). Виталия Дьяченко (Россия) — 473...
95 (91). Дарья Касаткина (Россия) — 453...
97 (106). Анастасия Потапова (Россия) — 451.
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