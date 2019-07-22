Федерер назвал матч, который хотел бы переиграть

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос, какой матч ему бы хотелось переиграть.
«Наверное, финал US Open 2009 года с дель Потро», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
В той встрече уроженец Базеля потерпел поражение со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (4:7), 2:6.
Роджер также признался, что справиться с психологическими сложностями труднее, чем с физическими.
«Ты не всегда можешь сохранять позитивный настрой. Иногда сложно как-то приободриться», — сказал швейцарец.
На прошедшем Уимблдоне Федерер дошёл до финала, где проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу. 23 ноября Роджер проведёт выставочный матч на крупнейшей в мире арене для корриды «Пласа Мексико». Эта арена вмещает 41 200 зрителей. Таким образом, матч с участием Федерера может стать самым посещаемым в истории тенниса.
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