Тим: неверно думать, что если «большая тройка» уйдёт, я выиграю много титулов

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал считает, что теннисистов «большой тройки»: Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича – можно побеждать.

«Было время, когда один из них был совершенно недосягаем. Сейчас это не так, их можно победить в любое время, зависит только от последовательности.

Чтобы выиграть крупный турнир, нужно победить двоих из «большой тройки». Думаю, на грунте Надаль будет играть на самом высоком уровне ещё три, четыре или даже пять лет. Федерер через год или два немного сбавит в силу своего возраста, а Джокович будет успешен ещё долго.

В любом случае, даже без них, выигрывать крупные турниры будет непросто. Есть очень сильные молодые игроки, которые прогрессируют каждую неделю, поэтому было бы ошибкой думать, что если «большая тройка» уйдёт, я выиграю много титулов.

Готов ли я выиграть Большой шлем? Да, но это сложно, две недели проводить пятисетовые матчи. Последние годы я был довольно близок к финалу «Ролан Гаррос», — приводит слова Тима Tennis World USA.