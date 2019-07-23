Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Павлюченкова отреагировала на новость о смерти Макнамары

Павлюченкова отреагировала на новость о смерти Макнамары
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала известие о кончине трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийца Питера Макнамары. Он умер в возрасте 64 лет от рака простаты.

«Питер Макнамара… Он был столь прекрасным тренером и замечательным человеком!» — написала Павлюченкова в своём «твиттере».

Свои соболезнования в «твиттере» выразили австралийки Анастасия Родионова, Ренне Стаббс и Кейси Деллакуа, представительница Казахстана Юлия Путинцева, американка Ваня Кинг, немки Сабина Лисицки и Юлия Гёргес, испанка Лара Арруабаррена.

Макнамара в дуэте с соотечественником Полом Макнэми выиграл Australian Open 1979 года и дважды победил на Уимблдоне (1980, 1982).

Ушёл из жизни трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Макнамара
Павлюченкова заняла 53-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Касаткина — 95-ю
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент