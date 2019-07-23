Павлюченкова отреагировала на новость о смерти Макнамары

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала известие о кончине трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийца Питера Макнамары. Он умер в возрасте 64 лет от рака простаты.

«Питер Макнамара… Он был столь прекрасным тренером и замечательным человеком!» — написала Павлюченкова в своём «твиттере».



Свои соболезнования в «твиттере» выразили австралийки Анастасия Родионова, Ренне Стаббс и Кейси Деллакуа, представительница Казахстана Юлия Путинцева, американка Ваня Кинг, немки Сабина Лисицки и Юлия Гёргес, испанка Лара Арруабаррена.

Макнамара в дуэте с соотечественником Полом Макнэми выиграл Australian Open 1979 года и дважды победил на Уимблдоне (1980, 1982).

Ушёл из жизни трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Макнамара