Иснер и Опелка выполнили 64 эйса в матче турнира в Атланте
Американский теннисист Джон Иснер не сумел защитить титул на турнире в Атланте (США). В матче второго круга он проиграл соотечественнику Райлли Опелке со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 час 35 минут.
Джон, являющийся пятикратным победителем этих соревнований, 33 раза подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 31 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований Опелка поспорит с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом. Российские теннисисты участия в этом турнире не принимают.
В прошлогоднем финале Иснер победил соотечественника Райана Харрисона со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
Американского теннисиста ростом 211 см на Уимблдоне спросили, почему он не в НБА
- 25 июля 2019
-
09:09
- 24 июля 2019
-
23:25
-
22:37
-
19:57
-
18:54
-
16:50
-
16:38
-
15:26
-
14:42
-
13:21
-
12:08
-
11:30
-
10:28
-
09:31
-
00:18
- 23 июля 2019
-
20:37
-
18:49
-
16:30
-
15:52
-
14:38
-
13:46
-
13:23
-
12:14
-
11:08
-
10:06
-
09:47
-
09:02
-
00:47
- 22 июля 2019
-
23:06
-
20:11
-
19:32
-
17:47
-
16:57
-
15:36
-
14:14
Партнерский контент