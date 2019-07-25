Волевая победа Рублёва — в обзоре матчей второго круга турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия), обыграв представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 855 490 Рублёв поспорит с двукратным финалистом турниров «Большого шлема» австрийцем Домиником Тимом, который победил венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:1.

Действующий чемпион грузин Николоз Басилашвили оказался сильнее аргентинца Хуан-Игнасио Лондеро со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Следующим соперником Николоза будет француз Жереми Шарди, обыгравший соотечественника Ришара Гаске — 7:6 (7:5), 7:5.

Обзор матче второго круга грунтового турнира в Гамбурге доступен на «Чемпионате».

Соревнования завершатся 28 июля.