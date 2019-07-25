Волевая победа Рублёва — в обзоре матчей второго круга турнира в Гамбурге
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия), обыграв представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 3:6, 7:5, 6:3.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 1 855 490 Рублёв поспорит с двукратным финалистом турниров «Большого шлема» австрийцем Домиником Тимом, который победил венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:1.
Действующий чемпион грузин Николоз Басилашвили оказался сильнее аргентинца Хуан-Игнасио Лондеро со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Следующим соперником Николоза будет француз Жереми Шарди, обыгравший соотечественника Ришара Гаске — 7:6 (7:5), 7:5.
Обзор матче второго круга грунтового турнира в Гамбурге доступен на «Чемпионате».
Соревнования завершатся 28 июля.
Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, где может сыграть с Тимом
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