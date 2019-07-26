Пятая ракетка мира А. Зверев расстался с тренером Лендлом

Восьмикратный чемпион турниров Большого шлема в одиночном разряде Иван Лендл больше не является тренером 22-летнего теннисиста из Германии пятой ракетки мира Александра Зверева.
Под руководством Лендла Зверев завоевал самый главный на данный момент титул в карьере — выиграл Итоговый турнир АТР в 2018 году. Однако после этого результаты Александра начали ухудшаться. В 2019-м он победил только на турнире в Женеве.
Зверев не раз критиковал теперь уже бывшего наставника. Например, на проходящем сейчас турнире в Гамбурге, где Александр уже дошёл до полуфинала, молодой немец обвинил тренера в недостаточном интересе к работе.
«На тренировках он проводит полчаса, разговаривая со мной о том, как играл в гольф накануне», — приводит слова Зверева Super Tennis.
«Верю в Сашу, он ещё очень молод. Думаю, однажды он может стать великим игроком. Но у него есть проблемы, которые нужно решать вне корта, именно они сейчас не позволяют ему работать согласно моей философии», — считает Лендл.
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