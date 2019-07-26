Поражение полуфиналиста Уимблдона в 1/4 финала турнира в Гштааде — видеообзор

Представляем обзор четвертьфиналов грунтового турнира категории АТР 250 в Гштааде.

По итогам сыгранных матчей определились три полуфиналиста. Испанский теннисист Альберто Рамос-Виньолас нанёс поражение соотечественнику – шестому сеяному Роберто Карбальес-Баэне со счётом 6:2, 6:1. За выход в финал Рамос-Виньолас сыграет с другим соотечественником – Пабло Андухаром. Седьмая ракетка турнира в четвертьфинале взял верх над третьим сеяным сербом Душаном Лайовичем со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Также вышел в полуфинал португалец Жоау Соуза (5), который заставил зачехлить ракетку лидера посева испанца Роберто Баутисту-Агута, выиграв со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Это был первый турнир полуфиналиста Уимблдона в ранге 13-й ракетки мира.

Соперник Соузы определится в противостоянии итальянца Томаса Фаббьяно и немца Седерика-Марселя Штебе. Эта встреча, как и полуфиналы, пройдёт 27 июля.