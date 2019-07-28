455-я ракетка мира Штебе вышел в финал турнира в Гштааде — видеообзор
Представляем видеообзор полуфинальных матчей грунтового турнира категории АТР 250 в Гштааде (Швейцария).
Главным героем игрового дня стал 28-летний немец Седрик-Марсель Штебе, который сначала вышел в полуфинал, выиграв у итальянца Томаса Фаббьяно – 6:4, 2:6, 6:4, а спустя 4 часа стал финалистом турнира, взяв верх в полуфинале над пятым сеяным, португальцем Жоау Соузой, со счётом 3:6, 6:1, 6:2.
За титул 455-я ракетка мира Штебе сыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, который в другом полуфинале нанёс поражение соотечественнику Пабло Андухару (7) – 7:6 (7:3), 6:4.
До соревнований в Гштааде Штебе в 2019 году стартовал в основной сетке на четырёх турнирах, включая «Ролан Гаррос» и Уимблдон, и везде не задерживался дольше первого круга.
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