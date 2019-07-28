Севастова завоевала четвёртый титул, выиграв домашний турнир в Юрмале

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова стала победительницей домашнего турнира категории International в Юрмале. В финальном матче первая ракетка соревнований Севастова одержала волевую победу над полькой Катажиной Кавой, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 3:6, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Севастова 4 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Кава подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.
11-я ракетка мира Севастова и 194-й номер рейтинга WTA Кава впервые встретились друг с другом в официальных матчах.
Севастова завоевала четвёртый титул в карьере, первый — в 2019 году. Анастасия впервые выиграла домашний турнир, призовой фонд которого составляет € 250 тыс.
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