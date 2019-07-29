Калинская, Грачёва и Гауфф отобрались в основную сетку турнира в Вашингтоне

Две российские теннисистки — Анна Калинская и Варвара Грачёва – вышли в основную сетку хардового турнира категории International в Вашингтоне
Калинская в финале квалификации за 1 час 37 минут обыграла венгерку Фанни Штолляр со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Грачёва за 1 час 43 минуты нанесла поражение американке Франческе ди Лоренцо со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Также в основную сетку вышли две американки — Сачия Викери и Кори Гауфф, ставшая открытием Уимблдонского турнира.
Гауфф в матче первого круга встретится с Зариной Дияс из Казахстана, Викери — с итальянкой Камилой Джорджи. Грачёва в стартовом матче основной сетки турнира в Вашингтоне сыграет с соотечественницей Анной Блинковой, а Калинская – с японкой Нао Хибино.
Напомним, что в основной сетке заявлена ещё одна россиянка — седьмая сеяная Анастасия Павлюченкова, которая в матче первого круга сыграет с американкой Кристиной Макхэйл.
Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является россиянка Светлана Кузнецова, которая мечтала защитить титул в столице США, но лишь 26 июля стало известно, что теннисистке предоставлена американская виза. Улететь в США и акклиматизироваться Светлана уже не успевала, поэтому снялась с соревнований.
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