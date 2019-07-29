Потапова: не буду сидеть и гипнотизировать строчку в рейтинге, которую я хочу

Российская теннисистка Анастасия Потапова, дошедшая до полуфинала турнира Baltic Open в Юрмале (Латвия), рассказала о своих дальнейших целях.

«В Юрмале полное ощущение, что ты играешь как на турнире «Большого шлема». Всё на высшем уровне: еда, охрана, тренировки, транспорт, организационные детали.

Какие цели? Есть и по рейтингу, и по игре. Но задача номер один – оставаться без травм, чтобы эти цели достигнуть, а так… Просто работать, не концентрироваться на каких-то позициях. Глупо просто сидеть и гипнотизировать какую-то строчку в рейтинге, которую ты хочешь. Я такого никогда не делала и не буду, я из тех, кто добивается всего через кровь, пот и слёзы. Так и победа потом слаще. Цели есть, и, поверьте, низкие цели никто себе не хочет ставить, тем более что я по жизни максималистка, но главное – здоровье и продолжать работать», — цитирует Потапову официальный сайт турнира.