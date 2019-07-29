Потапова: не буду сидеть и гипнотизировать строчку в рейтинге, которую я хочу

Российская теннисистка Анастасия Потапова, дошедшая до полуфинала турнира Baltic Open в Юрмале (Латвия), рассказала о своих дальнейших целях.
«В Юрмале полное ощущение, что ты играешь как на турнире «Большого шлема». Всё на высшем уровне: еда, охрана, тренировки, транспорт, организационные детали.
Какие цели? Есть и по рейтингу, и по игре. Но задача номер один – оставаться без травм, чтобы эти цели достигнуть, а так… Просто работать, не концентрироваться на каких-то позициях. Глупо просто сидеть и гипнотизировать какую-то строчку в рейтинге, которую ты хочешь. Я такого никогда не делала и не буду, я из тех, кто добивается всего через кровь, пот и слёзы. Так и победа потом слаще. Цели есть, и, поверьте, низкие цели никто себе не хочет ставить, тем более что я по жизни максималистка, но главное – здоровье и продолжать работать», — цитирует Потапову официальный сайт турнира.
- 29 июля 2019
-
18:20
-
17:37
-
16:29
-
15:33
-
14:22
-
13:42
-
12:27
-
11:20
-
10:33
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
09:04
-
00:04
- 28 июля 2019
-
22:59
-
22:15
-
20:38
-
19:37
-
19:26
-
15:20
-
12:32
-
10:27
-
09:49
-
06:21
-
00:35
-
00:18
- 27 июля 2019
-
23:28
-
22:49
-
21:55
-
21:13
-
20:54
-
20:05
-
19:13
-
18:00
-
13:34