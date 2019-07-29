Потапова опустилась на 74-ю строчку в рейтинге WTA, Шарапова — на 82-ю

В обновлённом рейтинге WTA от 29 июля российская теннисистка Анастасия Потапова опустилась на 74-ю строчку, её соотечественница Мария Шарапова — на 82-ю. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 29 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4638.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3802.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3411.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365.
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40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...
43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
47 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...
56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) — 986.
57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...
74 (64). Анастасия Потапова (Россия) — 795…
82 (81). Мария Шарапова (Россия) — 740…
86 (88). Вера Звонарёва (Россия) — 700…
92 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664...
98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638.
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