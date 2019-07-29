Потапова опустилась на 74-ю строчку в рейтинге WTA, Шарапова — на 82-ю

В обновлённом рейтинге WTA от 29 июля российская теннисистка Анастасия Потапова опустилась на 74-ю строчку, её соотечественница Мария Шарапова — на 82-ю. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 29 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4638.

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3802.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3411.

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365.

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40 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...

43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...

47 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1133...

56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) — 986.

57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969...

74 (64). Анастасия Потапова (Россия) — 795…

82 (81). Мария Шарапова (Россия) — 740…

86 (88). Вера Звонарёва (Россия) — 700…

92 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664...

98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638.