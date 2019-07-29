Павлюченкова проиграла Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Вашингтоне (США) в трёх сетах уступила американке Кристине Макхэйл со счётом 2:6, 6:4, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.
В активе 28-летней уроженки Самары 2 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из восьми. Её соперница выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и сделала 7 брейков.
За выход в четвертьфинал Макхэйл поборется с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Кэти Макнелли (США, WC).
Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является россиянка Светлана Кузнецова, которая мечтала защитить титул, но лишь 26 июля стало известно, что теннисистке предоставлена американская виза. Улететь в США и акклиматизироваться Светлана уже не успевала, поэтому снялась с соревнований.
- 29 июля 2019
-
22:58
-
22:29
-
21:21
-
20:19
-
18:20
-
17:37
-
16:29
-
15:33
-
14:22
-
13:42
-
12:27
-
11:20
-
10:33
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
09:04
-
00:04
- 28 июля 2019
-
22:59
-
22:15
-
20:38
-
19:37
-
19:26
-
15:20
-
12:32
-
10:27
-
09:49
-
06:21
-
00:35
-
00:18
- 27 июля 2019
-
23:28
-
22:49
-
21:55
-
21:13
-
20:54