Павлюченкова проиграла Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Вашингтоне (США) в трёх сетах уступила американке Кристине Макхэйл со счётом 2:6, 6:4, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.

В активе 28-летней уроженки Самары 2 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из восьми. Её соперница выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и сделала 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Макхэйл поборется с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Кэти Макнелли (США, WC).

Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является россиянка Светлана Кузнецова, которая мечтала защитить титул, но лишь 26 июля стало известно, что теннисистке предоставлена американская виза. Улететь в США и акклиматизироваться Светлана уже не успевала, поэтому снялась с соревнований.