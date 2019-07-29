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Павлюченкова проиграла Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне

Павлюченкова проиграла Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне
Теннис / WTA 0

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Вашингтоне (США) в трёх сетах уступила американке Кристине Макхэйл со счётом 2:6, 6:4, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут.

В активе 28-летней уроженки Самары 2 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из восьми. Её соперница выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и сделала 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Макхэйл поборется с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Кэти Макнелли (США, WC).

Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является россиянка Светлана Кузнецова, которая мечтала защитить титул, но лишь 26 июля стало известно, что теннисистке предоставлена американская виза. Улететь в США и акклиматизироваться Светлана уже не успевала, поэтому снялась с соревнований.

29 июля 2019 года, понедельник. 20:10 МСК
Вашингтон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кристина Макхэйл
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
2 : 1
Анастасия Павлюченкова
43
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
1 2 3
           
6 4 7
2 6 5
           
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