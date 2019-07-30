Касаткина сыграет со Свитолиной на турнире в Сан-Хосе, Александрова выбыла
Российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Сан-Хосе (США), вышла во второй круг, обыграв действующую чемпионку представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.
Дарья 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под первым номером.
Россиянка Екатерина Александрова в первом круге проиграла Марии Саккари (7) из Греции со счётом 1:6, 4:6.
В прошлогоднем финале Бузэрнеску победила Саккари со счётом 6:1, 6:0.
30 июля 2019 года, вторник. 06:50 МСК
Сан-Хосе. 1-й круг
Матч окончен
58
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
0 : 2
40
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
30 июля 2019 года, вторник. 03:30 МСК
Сан-Хосе. 1-й круг
Матч окончен
47
Екатерина Александрова
Е. Александрова
0 : 2
30
Мария Саккари
М. Саккари
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
Капитан сборной России прокомментировал смену тренеров Касаткиной и Потаповой
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