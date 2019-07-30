Касаткина сыграет со Свитолиной на турнире в Сан-Хосе, Александрова выбыла

Российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Сан-Хосе (США), вышла во второй круг, обыграв действующую чемпионку представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под первым номером.

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге проиграла Марии Саккари (7) из Греции со счётом 1:6, 4:6.

В прошлогоднем финале Бузэрнеску победила Саккари со счётом 6:1, 6:0.