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Касаткина сыграет со Свитолиной на турнире в Сан-Хосе, Александрова выбыла

Касаткина сыграет со Свитолиной на турнире в Сан-Хосе, Александрова выбыла
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Сан-Хосе (США), вышла во второй круг, обыграв действующую чемпионку представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под первым номером.

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге проиграла Марии Саккари (7) из Греции со счётом 1:6, 4:6.

В прошлогоднем финале Бузэрнеску победила Саккари со счётом 6:1, 6:0.

30 июля 2019 года, вторник. 06:50 МСК
Сан-Хосе. 1-й круг
Матч окончен
Михаэла Бузэрнеску
58
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
0 : 2
Дарья Касаткина
40
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
30 июля 2019 года, вторник. 03:30 МСК
Сан-Хосе. 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
47
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
0 : 2
Мария Саккари
30
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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