Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Капитан сборной России прокомментировал смену тренеров Касаткиной и Потаповой

Капитан сборной России прокомментировал смену тренеров Касаткиной и Потаповой
Теннис / WTA 0

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев прокомментировал смену тренеров своими подопечными. Дарья Касаткина в июне начала сотрудничество с испанцем Карлосом Мартинесом, а Анастасия Потапова месяцем ранее – с британским специалистом Йеном Хьюзом.

«Есть надежда на то, что выбор правильный. Если это устраивает игроков и им внутри команды комфортно и идёт плодотворная методическая работа, значит результаты должны быть. А будут они или нет – покажет время. Трудно делать какие-то прогнозы, но то, что видим сейчас – имеет хорошие перспективы. Все кризисы, которые были у некоторых наших игроков, думаю, в скором времени пройдут, и они будут занимать те места в рейтинге, которые действительно заслуживают», — приводит слова Андреева пресс-служба турнира Baltic Open в Юрмале.

Касаткина начала работать с бывшим тренером Кузнецовой
Теннисистка Потапова объявила о начале сотрудничества с тренером Хьюзом
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент