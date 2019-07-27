Капитан сборной России прокомментировал смену тренеров Касаткиной и Потаповой

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев прокомментировал смену тренеров своими подопечными. Дарья Касаткина в июне начала сотрудничество с испанцем Карлосом Мартинесом, а Анастасия Потапова месяцем ранее – с британским специалистом Йеном Хьюзом.

«Есть надежда на то, что выбор правильный. Если это устраивает игроков и им внутри команды комфортно и идёт плодотворная методическая работа, значит результаты должны быть. А будут они или нет – покажет время. Трудно делать какие-то прогнозы, но то, что видим сейчас – имеет хорошие перспективы. Все кризисы, которые были у некоторых наших игроков, думаю, в скором времени пройдут, и они будут занимать те места в рейтинге, которые действительно заслуживают», — приводит слова Андреева пресс-служба турнира Baltic Open в Юрмале.

Касаткина начала работать с бывшим тренером Кузнецовой