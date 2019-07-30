Маррей: Боб Брайан был моим подопытным кроликом
Британский теннисист Энди Маррей признался, что перед операцией на бедре много общался с американцем Бобом Брайаном, который также перенёс хирургическое вмешательство.
«Он был моим подопытным кроликом. Я писал ему два-три раза в неделю, спрашивал о его состоянии и думал о том, стоит ли рассматривать операцию как один из вариантов. Не могу сказать, что мы невероятно близки, но я очень много с ним общался тогда.
Боб сумел вернуться на прежний уровень. Я очень рад, что ему это удалось. Если бы у него это не вышло, я, возможно, и не решился бы на операцию», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.
На этой неделе Энди сыграет на турнире в Вашингтоне в парном разряде. Он выступит с дуэте с братом Джейми.
Маррей рассказал, когда возобновит выступление в одиночном разряде
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