Маррей: Боб Брайан был моим подопытным кроликом

Британский теннисист Энди Маррей признался, что перед операцией на бедре много общался с американцем Бобом Брайаном, который также перенёс хирургическое вмешательство.

«Он был моим подопытным кроликом. Я писал ему два-три раза в неделю, спрашивал о его состоянии и думал о том, стоит ли рассматривать операцию как один из вариантов. Не могу сказать, что мы невероятно близки, но я очень много с ним общался тогда.

Боб сумел вернуться на прежний уровень. Я очень рад, что ему это удалось. Если бы у него это не вышло, я, возможно, и не решился бы на операцию», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.

На этой неделе Энди сыграет на турнире в Вашингтоне в парном разряде. Он выступит с дуэте с братом Джейми.