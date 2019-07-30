Бельгийские теннисистки-лесбиянки поцеловались после матча

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк в первом круге турнира в Карслруэ (Германия) обыграла соотечественницу Гретье Миннен со счётом 6:4, 1:6, 6:1. Ранее девушки открыто признали себя парой. Эта была их первая встреча другом с другом в официальном матче.
По окончании поединка Элисон обняла возлюбленную у сетки, и девушки поцеловались. Видео было опубликовано в «твиттере» Сюзанны Лэм.
В мае Ван Эйтванк и Миннен дали интервью, в котором оценили возможность их встречи на корте. Элисон призналась, что «не хотела бы даже думать о таком». А Гретье сказала: «Если этому суждено случиться, так тому и быть». Также теннисистки сообщили, что мечтают сыграть в паре друг с другом на турнире «Большого шлема».
Следующей соперницей Ван Эйтванк в Карлсруэ будет румынка Лаура-Иоана Паар.
- 30 июля 2019
-
13:00
-
12:23
-
11:13
-
10:31
-
09:47
-
09:09
-
08:27
-
08:17
-
00:59
- 29 июля 2019
-
23:51
-
22:58
-
22:29
-
21:21
-
20:19
-
18:20
-
17:37
-
16:29
-
15:33
-
14:22
-
13:42
-
12:27
-
11:20
-
10:33
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
09:04
-
00:04
- 28 июля 2019
-
22:59
-
22:15
-
20:38
-
19:37
-
19:26
-
15:20
-
12:32