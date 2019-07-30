Бельгийские теннисистки-лесбиянки поцеловались после матча

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк в первом круге турнира в Карслруэ (Германия) обыграла соотечественницу Гретье Миннен со счётом 6:4, 1:6, 6:1. Ранее девушки открыто признали себя парой. Эта была их первая встреча другом с другом в официальном матче.

По окончании поединка Элисон обняла возлюбленную у сетки, и девушки поцеловались. Видео было опубликовано в «твиттере» Сюзанны Лэм.

В мае Ван Эйтванк и Миннен дали интервью, в котором оценили возможность их встречи на корте. Элисон призналась, что «не хотела бы даже думать о таком». А Гретье сказала: «Если этому суждено случиться, так тому и быть». Также теннисистки сообщили, что мечтают сыграть в паре друг с другом на турнире «Большого шлема».

Следующей соперницей Ван Эйтванк в Карлсруэ будет румынка Лаура-Иоана Паар.