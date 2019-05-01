Бельгийские теннисистки-лесбиянки рассказали о возможной встрече на корте

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк, в прошлом году сообщившая о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, оценила возможность встречи на корте со своей возлюбленной — теннисисткой Гретье Миннен.

«Это было бы очень странно. Мы ещё никогда не оказывались в такой ситуации. Не хочу даже думать об этом», — приводит слова Ван Эйтванк The Telegraph.

«Сейчас мы много стали говорить об этом, потому что такая встреча возможна. Это будет очень нелегко. Но если этому суждено случиться, так тому и быть. Мы обе отдадим все силы на корте», — призналась Миннен.

Ван Эйтванк добавила, что хотела бы сыграть в паре с Миннен на соревнованиях «Большого шлема»: «Это наша мечта».

Фото пары доступно в «инстаграме» Гретье Миннен.