Халеп выступит на турнире в Ухане
Румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что сыграет на турнире категории Premier в Ухане (Китай), который состоится с 22 по 28 сентября.
«С нетерпением жду шестого выступления здесь. Каждый раз, когда возвращаюсь, турнир становится всё лучше и лучше. Тут обо мне всегда заботятся, поэтому с нетерпением жду возможности вновь сыграть перед великолепными болельщиками», — цитирует Халеп пресс-служба соревнований.
Лучший результат 27-летней спортсменки в Ухане — выход в полуфинал в 2016 году, где она проиграла будущей чемпионке — чешке Петре Квитовой.
Ранее уроженка Констанцы была удостоена высшей государственной награды Румынии — ордена Звезды. Награду Халеп вручил лично президент страны Клаус Йоханнис.
«Инстаграм» Симоны Халеп взломали
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