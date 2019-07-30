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Халеп выступит на турнире в Ухане

Халеп выступит на турнире в Ухане
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что сыграет на турнире категории Premier в Ухане (Китай), который состоится с 22 по 28 сентября.

«С нетерпением жду шестого выступления здесь. Каждый раз, когда возвращаюсь, турнир становится всё лучше и лучше. Тут обо мне всегда заботятся, поэтому с нетерпением жду возможности вновь сыграть перед великолепными болельщиками», — цитирует Халеп пресс-служба соревнований.

Лучший результат 27-летней спортсменки в Ухане — выход в полуфинал в 2016 году, где она проиграла будущей чемпионке — чешке Петре Квитовой.

Ранее уроженка Констанцы была удостоена высшей государственной награды Румынии — ордена Звезды. Награду Халеп вручил лично президент страны Клаус Йоханнис.

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