Вылет Хачанова, «твинеры» от Бублика и Кирьоса — в обзоре матчей в Вашингтоне

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Вашингтоне (США) под вторым номером, не сумел выйти в третий круг, проиграв французу Жо-Вильфриду Цонге со счётом 4:6, 6:2, 5:7.

Представитель Казахстана Александр Бублик проиграл хозяину кортов Фрэнсису Тиафо со счётом 1:6, 6:7 (5:7). Во втором гейме 22-летний уроженец Гатчина отметился эффектным «твинером».

Австралиец Ник Кирьос в стартовом раунде обыграл представителя США Тай-Сона Квятковски 7:5, 6:4. Уроженец Канберры также выполнил свой фирменный «твинер».

Видеообзор матчей турнира в Вашингтоне доступен на «Чемпионате».

В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне, Хачанов и Рублёв выбыли