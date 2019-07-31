Теннисистка Кузнецова поблагодарила всех, кто помог ей получить визу США

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поблагодарила всех, кто откликнулся и помог ей получить американскую визу.

«Добрый день, друзья! Хотела бы поблагодарить всех за поддержку. Много людей откликнулось по поводу моей ситуации с визой. Наконец-то я её получила. Это было вчера. И повезло, что в один и тот же день получила и канадскую визу, так что первым рейсом вылетаю сегодня в Канаду. Недостаточно времени, как бы мне хотелось, на акклиматизацию, на тренировки в Америке. Но уже что-то, двигаемся дальше, есть какой-то прогресс. Всех бы хотела поблагодарить ещё раз, всех, кто помогал. Было очень много людей, которые откликнулись и старались мне помочь с моей визой. Так что держу путь на Америку, а вам желаю хорошей недели и всего хорошего!» — сказала Кузнецова в ролике, опубликованном на странице теннисистки в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.

На минувшей неделе из-за проблем с получением визы Светлана была вынуждена сняться с турнира Вашингтоне (США), действующей победительницей которого она является.