Матч турнира в Сан-Хосе был прерван из-за полицейского вертолёта

Матч престижных соревнований в Сан-Хосе между представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро и американкой Бетани Маттек-Сэндс был прерван из-за пролетавшего рядом со стадионом полицейского вертолёта.



Как сообщает в своём «твиттере» теннисный журналист Эд Саломон, полиция преследовала преступника в районе стадиона.



Инцидент произошёл в конце третьей партии. Матч выиграла Суарес-Наварро со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Её следующей соперницей станет представительница Беларуси Арина Соболенко.



Турнир категории Premier в Сан-Хосе завершится в субботу, 3 августа. Действующей чемпионкой соревнований является румынка Михаэла Бузэрнеску. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Марии Саккари из Греции.

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