Белка выбежала на корт во время матча Хачанова в Вашингтоне

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Вашингтоне (США) под вторым номером, не сумел выйти в третий круг, проиграв французу Жо-Вильфриду Цонге со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Во время матча на корт выбежала белка. Сначала она приблизилась к французу, а затем побежала в сторону россиянина. В итоге белка смогла покинуть территорию арены.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

Следующим соперником Жо-Вильфрида будет представитель Великобритании Кайл Эдмунд.

Единственным россиянином в сетке этих соревнований остался Даниил Медведев. В третьем круге он встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

В 2018 году победителем турнира в Вашингтоне стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

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