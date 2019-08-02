Чемпионка Уимблдона прокомментировала победу над 211-й ракеткой мира из России

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй прокомментировала победу над россиянкой Варварой Грачёвой во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (8:6).

«Соперница оказывала давление на меня, а я — на саму себя. Я постаралась с этим справиться. Иногда получалось, но временами соперница вновь давила. Весь матч состоял из взлётов и падений.

Я не думала об упущенных матчболах на тай-брейке. В третьем сете мне было нелегко удерживать свою подачу. Выиграв очко при счёте 6:6, я сказала себе: «Есть! Теперь ещё одно. Мне нужно взять его». И я это сделала", — приводит слова Се Шувэй официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Се Шувэй, являющаяся чемпионкой Уимблдона-2019 в парном разряде, поспорит с американкой Кэти Макнелли, получившей «уайлд-кард» от организаторов.