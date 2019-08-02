Медведев назвал своего самого удобного соперника
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кого может назвать удобным и неудобным соперником для себя.
«Бог миловал – пока своего «злого гения» я не встречал. Хотя, например, Люка Пуй четыре раза меня побеждал, но даже эту серию я смог прервать недавно. Есть ли удобный? Наверное, можно назвать Циципаса. Я четырежды с ним встречался и четырежды его обыгрывал. Но на самом деле лёгких соперников не бывает. Никто не отдаёт победу просто так», — приводит слова Медведева «Советский спорт».
Сегодня, 2 августа, Даниил в четвертьфинале турнира в Вашингтоне сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем. Циципас на этих соревнованиях посеян под первым номером. Его соперником будет француз Бенуа Пэр.
Медведев сказал, кого считает самым талантливым теннисистом в мире
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