Медведев назвал своего самого удобного соперника

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кого может назвать удобным и неудобным соперником для себя.

«Бог миловал – пока своего «злого гения» я не встречал. Хотя, например, Люка Пуй четыре раза меня побеждал, но даже эту серию я смог прервать недавно. Есть ли удобный? Наверное, можно назвать Циципаса. Я четырежды с ним встречался и четырежды его обыгрывал. Но на самом деле лёгких соперников не бывает. Никто не отдаёт победу просто так», — приводит слова Медведева «Советский спорт».

Сегодня, 2 августа, Даниил в четвертьфинале турнира в Вашингтоне сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем. Циципас на этих соревнованиях посеян под первым номером. Его соперником будет француз Бенуа Пэр.