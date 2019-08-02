Медведев сказал, кого считает самым талантливым теннисистом в мире

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему молодым игрокам не удаётся прервать доминирование «Большой тройки», в которую входят серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

«В первую очередь, не хватает опыта. А именно опыт имеет большое значение, когда речь заходит о главных турнирах. Взять Александра Зверева – он и «Мастерсы» выигрывал, и Итоговый чемпионат ATP. Но на «Больших шлемах» у него таких побед нет. Там действуют свои законы, совсем иная философия. Мне, например, на «Шлемах» не хватает уверенности. Понимания, что я могу взять – и выиграть у любого соперника! Да и пятисетовые матчи молодёжь играет похуже, чем ветераны. В общем, нюансов достаточно.



Кто самый талантливый игрок в мире? Федерер! Именно по таланту у него просто нет равных. Тот же Джокович, если в форме, если у него мощный настрой, играет как машина – победить его невозможно. Но Роджер, при этом, в каждом элементе игры – на подаче, при выходах к сетке, ударах с лёта – действует уникально. Красиво, элегантно, с каким-то артистизмом… Никто больше так не умеет!» — цитирует Медведева «Советский спорт».

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