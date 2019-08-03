Калинская не смогла выйти в финал турнира в Вашингтоне в парном разряде

Россиянка Анна Калинская и японка Мию Като проиграли в полуфинале турнира в Вашингтоне в парном разряде. Они уступили американскому дуэту Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность матча составила 50 минут.

Калинская и Като не выполнили ни одного эйса, трижды ошиблись на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из трех. В активе их соперниц 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.

В финале Гауфф/Макнелли сыграют с американкой Марией Санчес и представительницей Венгрии Фанни Штолляр, которые посеяны под четвёртым номером.

Россиянка продолжает выступление на турнире в Вашингтоне и в одиночном разряде. В четвертьфинале Калинская нанесла поражение Кристине Младенович из Франции со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Её следующей соперницей станет американка Джессика Пегула.