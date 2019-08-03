Шарапова на старте турнира в Торонто сыграет с Контавейт

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира WTA категории Premier в Торонто (Канада), который пройдёт с 5 по 11 августа.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти во втором круге встретится с победительницей матча Софья Кенин (США) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй). Японка Наоми Осака, посеянная под вторым номером, сыграет либо с представительницей Китая Чжэн Сайсай, либо с кем-то из квалифаеров.

В основной сетке Rogers Cup выступят три россиянки. Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, сразится с эстонкой Анетт Контавейт, Дарья Касаткина — с Анжеликой Кербер из Германии, Светлана Кузнецова (WC) — с кем-то из победителей квалификации.

Ранее стало известно, что чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира в Торонто из-за травмы руки.