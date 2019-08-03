Калинская не сумела выйти в финал турнира в Вашингтоне, уступив Пегуле
Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти в финал турнира в Вашингтоне. В полуфинале 20-летняя Калинская, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от 25-летней американки Джессики Пегулы со счётом 3:6, 6:3, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Калинская 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. Пегула подала 9 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
За титул Пегула сыграет с победительницей встречи между итальянкой Камилой Джорджи и американкой Кэти Макнелли, получившей «уайлд-кард» от организаторов.
Действующей победительницей турнира является россиянка Светлана Кузнецова, которая не смогла защитить титул из-за проблем с получением американской визы.
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