Циципас дебютирует в топ-5 рейтинга ATP

Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас упустил возможность выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне (США), проиграв в трёх сетах австралийцу Нику Кирьосу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (7:9).
Несмотря на это, Циципас с 5 августа дебютирует в топ-5 обновлённого рейтинга ATP. 20-летний уроженец Афин обойдёт немца Александра Зверева, который в этом сезоне отказался от защиты титула в столице США.
На следующей неделе Циципасу предстоит защищать очки на «Мастерсе» в Монреале (Канада).
Напомним, в полуфинальном матче Циципас — Кирьос в Вашингтоне произошёл забавный эпизод. Во время матча у Стефаноса порвался шнурок, другой обуви в сумке не оказалось, однако на игре присутствовал отец теннисиста с запасными кроссовками. Чтобы побыстрее продолжить встречу, Кирьос выступил в роли болбоя: забрал с трибун обувь и принёс греку. Подойдя к скамейке, Ник встал на одно колено и преклонил голову перед соперником, чем очень насмешил местных болельщиков.
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