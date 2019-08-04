Соболенко в Сан-Хосе сыграет в первом финале за последние 7 месяцев

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал турнира в Сан-Хосе (США). В полуфинале уроженка Минска взяла верх над хорваткой Донной Векич со счётом 6:4, 6:3.

«Тактика заключалась в том, чтобы просто выйти и бороться за каждое очко, пытаясь выиграть больше мячей, чем она. Векич — отличный игрок, у неё нет слабых мест. Она сильна во всех аспектах, поэтому мне нужно было бороться и действовать на максимуме.

С нетерпением жду финала. Надеюсь сыграть на том же уровне. Сайсай — очень хорошая теннисистка, так что матч будет сложным.

Думаю, моя игра улучшается. Вижу, что действую на корте более стабильно. Надо сохранять положительные эмоции после побед. Они мне очень помогают", — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

В Сан-Хосе Соболенко поборется за титул с китаянкой Чжэн Сайсай. Предстоящий финал станет для Арины седьмым в карьере и первым за последние 7 месяцев.