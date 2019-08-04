Россиянки Потапова и Александрова пробились в основную сетку турнира в Торонто

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Екатерина Александрова успешно преодолели барьер квалификации на турнире в Торонто (Канада).



Потапова в финале квалификации встречалась с Чжан Шуай. При счёте 7:6 (7:2), 1:1 в пользу россиянки китайская теннисистка отказалась от продоления борьбы.



Александрова в решающем матче обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош – 7:5, 7:6 (7:5).



Турнир в Торонто пройдёт с 5 по 11 августа, его призовой фонд превышает $ 2,5 млн долларов. Ранее прошла жеребьёвка. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти во втором круге встретится с победительницей матча Софья Кенин (США) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй). Японка Наоми Осака, посеянная под вторым номером, сыграет либо с представительницей Китая Чжэн Сайсай, либо с кем-то из квалифаеров.



В основной сетке Rogers Cup выступят ещё три россиянки. Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, сразится с эстонкой Анетт Контавейт, Дарья Касаткина — с Анжеликой Кербер из Германии, Светлана Кузнецова (WC) — с кем-то из победителей квалификации.