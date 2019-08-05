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Потапова взяла только три гейма у Бенчич на старте турнира в Торонто

Потапова взяла только три гейма у Бенчич на старте турнира в Торонто
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела выйти во второй круг турнира категории Premier в Торонто. В стартовом матче в основной сетке Потапова, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от 11-й сеяной швейцарки Белинды Бенчич со счётом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Потапова 4 раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы. Бенчич подала 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

За выход в третий круг соревнований Бенчич сыграет с победительницей матча между словенкой Полоной Херцог (Q) и немкой Юлией Гёргес.

Ранее во второй круг вышла американка Дженнифер Брэйди (Q), разгромившая француженку Кристину Младенович (WC) – 6:1, 6:2. Следующей соперницей Брэйди станет румынка Симона Халеп (4).

Выиграла стартовый матч и украинка Даяна Ястремская, которая несла поражение британке Йоханне Конте (13) – 6:3, 6:2.

05 августа 2019 года, понедельник. 19:30 МСК
Торонто. 1-й круг
Матч окончен
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
2 : 0
Анастасия Потапова
75
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
05 августа 2019 года, понедельник. 18:10 МСК
Торонто. 1-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
76
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
2 : 0
Кристина Младенович
50
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
05 августа 2019 года, понедельник. 18:10 МСК
Торонто. 1-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
33
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
Йоханна Конта
14
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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