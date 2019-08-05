Потапова взяла только три гейма у Бенчич на старте турнира в Торонто

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела выйти во второй круг турнира категории Premier в Торонто. В стартовом матче в основной сетке Потапова, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от 11-й сеяной швейцарки Белинды Бенчич со счётом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Потапова 4 раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы. Бенчич подала 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
За выход в третий круг соревнований Бенчич сыграет с победительницей матча между словенкой Полоной Херцог (Q) и немкой Юлией Гёргес.
Ранее во второй круг вышла американка Дженнифер Брэйди (Q), разгромившая француженку Кристину Младенович (WC) – 6:1, 6:2. Следующей соперницей Брэйди станет румынка Симона Халеп (4).
Выиграла стартовый матч и украинка Даяна Ястремская, которая несла поражение британке Йоханне Конте (13) – 6:3, 6:2.
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