Характер Павлюченковой и фиаско Барти — в обзоре матчей турнира в Торонто

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над белоруской Ариной Соболенко в первом раунде турнира категории Premier в Торонто (Канада) — 3:6, 6:3, 7:5. Анастасия не подала на матч при счёте 5:4, но со второй попытки завершила игру в свою пользу.
Следующей соперницей Павлюченковой станет латвийка Елена Остапенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 на старте соревнований обыграла француженку Каролин Гарсию.
Австралийка Эшли Барти, которая на данный момент занимает первую строчку рейтинга WTA, во втором круге в трёх сетах уступила американке Софье Кенин со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс.
Видео доступно на «Чемпионате».
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