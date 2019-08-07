Кирьос во время матча накричал на судью из-за полотенца

Ник Кирьос в первом круге турнира в Монреале уступил британцу Кайлу Эдмунду. В ходе встречи австралийский теннисист устроил перепалку с судьёй, за что получил официальное предупреждение. Причиной конфликта стало полотенце.

Кирьос перед началом встречи попросил, чтобы ему принесли обычное белое полотенце, вместо брендированных, которые предоставляются всем игрокам турнира. Через пять геймов он вспомнил о своей просьбе. Судья ответил, что не может покидать своё кресло ради полотенца.

«Вы говорите мне, что вы не можете включить радио, чтобы добыть одно белое полотенце?» — бурно отреагировал Кирьос.

Однако после того как австралиец всё-таки получил своё белое полотенце, он демонстративно отшвырнул его.

Один из комментаторов матча обратил внимание, что всё это время белое полотенце лежало рядом с Кирьосом. Он просто его не заметил.