Овации в честь Серены и один сет для Осаки – в обзоре матчей в Торонто

Серена Уильямс вышла в третий круг соревнований категории Premier 5 в Торонто (Канада), нанеся поражение бельгийке Элисе Мертенс в двух партиях — 6:3, 6:3, и сыграет с Екатериной Александровой.

Россиянка, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в матче второго круга за 1 час и 6 минут обыграла представительницу Китая Чжан Шуай — 6:4, 6:2.

Светлана Кузнецова, на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, вышла в третий круг соревнований, нанеся поражение хорватке Донне Векич в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:3. В третьем круге она встретится с румынкой Симоной Халеп, которая является действующей чемпионкой турнира.



Наоми Осака не доиграла свой матч, её соперница Татьяна Мария из Германии снялась после первого сета из-за травмы. Следующий матч японка, которая по итогам турнира может возглавить рейтинг WTA, сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек.