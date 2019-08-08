Овации в честь Серены и один сет для Осаки – в обзоре матчей в Торонто

Серена Уильямс вышла в третий круг соревнований категории Premier 5 в Торонто (Канада), нанеся поражение бельгийке Элисе Мертенс в двух партиях — 6:3, 6:3, и сыграет с Екатериной Александровой.
Россиянка, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в матче второго круга за 1 час и 6 минут обыграла представительницу Китая Чжан Шуай — 6:4, 6:2.
Светлана Кузнецова, на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, вышла в третий круг соревнований, нанеся поражение хорватке Донне Векич в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:3. В третьем круге она встретится с румынкой Симоной Халеп, которая является действующей чемпионкой турнира.
Наоми Осака не доиграла свой матч, её соперница Татьяна Мария из Германии снялась после первого сета из-за травмы. Следующий матч японка, которая по итогам турнира может возглавить рейтинг WTA, сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек.
- 8 августа 2019
-
13:38
-
12:41
-
10:27
-
09:25
-
04:43
-
03:59
-
03:52
-
02:22
-
02:09
-
00:46
- 7 августа 2019
-
23:47
-
21:23
-
18:58
-
17:51
-
16:52
-
15:57
-
14:45
-
13:59
-
12:20
-
11:36
-
10:26
-
09:09
-
05:42
-
00:10
- 6 августа 2019
-
23:23
-
21:03
-
20:36
-
19:26
-
16:56
-
14:55
-
13:35
-
11:59
-
10:32
-
09:20
-
07:21