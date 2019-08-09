Кузнецова взяла всего 3 гейма в матче с Халеп в 3-м круге в Торонто

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (WC), на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, не смогла выйти в четвертьфинал соревнований категории Premier 5 в Торонто (Канада), уступив представительнице Румынии Симоне Халеп (4) в двух партиях — 6:2, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. Теннисистки ни разу не подали навылет. Кузнецова допустила 1 двойную ошибку и не реализовала 2 брейк-пойнта. У Халеп 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал турнира румынка поборется с победительницей противостояния Мария Боузкова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия).

Симона Халеп является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.