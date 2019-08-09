Кузнецова взяла всего 3 гейма в матче с Халеп в 3-м круге в Торонто

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (WC), на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, не смогла выйти в четвертьфинал соревнований категории Premier 5 в Торонто (Канада), уступив представительнице Румынии Симоне Халеп (4) в двух партиях — 6:2, 6:1.
Поединок продолжался 1 час 8 минут. Теннисистки ни разу не подали навылет. Кузнецова допустила 1 двойную ошибку и не реализовала 2 брейк-пойнта. У Халеп 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в полуфинал турнира румынка поборется с победительницей противостояния Мария Боузкова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия).
Симона Халеп является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
- 9 августа 2019
-
01:36
-
00:37
- 8 августа 2019
-
21:31
-
19:45
-
18:21
-
17:58
-
15:05
-
14:43
-
13:38
-
12:41
-
10:27
-
09:25
-
04:43
-
03:59
-
03:52
-
02:22
-
02:09
-
00:46
- 7 августа 2019
-
23:47
-
21:23
-
18:58
-
17:51
-
16:52
-
15:57
-
14:45
-
13:59
-
12:20
-
11:36
-
10:26
-
09:09
-
05:42
-
00:10
- 6 августа 2019
-
23:23
-
21:03
-
20:36