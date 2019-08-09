Разгромное фиаско Кузнецовой, неудача Александровой — в обзоре турнира в Торонто

Россиянка Екатерина Александрова, вышедшая в основную сетку турнира в Торонто (Канада) через квалификацию, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира. В матче третьего круга она уступила американке Серене Уильямс в двух партиях — 5:7, 4:6. В четвертьфинале С. Уильямс встретится с японкой Наоми Осакой.

Ещё одна российская теннисистка Светлана Кузнецова, на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, также не вышла в 1/4 финала. Она проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп — 2:6, 1:6. Следующей соперницей чемпионки Уимблдона-2019 станет Мария Боузкова из Чехии.

В 2018 году победу в турнире в Канаде одержала Халеп.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».