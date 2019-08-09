Разгромное фиаско Кузнецовой, неудача Александровой — в обзоре турнира в Торонто
Россиянка Екатерина Александрова, вышедшая в основную сетку турнира в Торонто (Канада) через квалификацию, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира. В матче третьего круга она уступила американке Серене Уильямс в двух партиях — 5:7, 4:6. В четвертьфинале С. Уильямс встретится с японкой Наоми Осакой.
Ещё одна российская теннисистка Светлана Кузнецова, на прошлой неделе пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, также не вышла в 1/4 финала. Она проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп — 2:6, 1:6. Следующей соперницей чемпионки Уимблдона-2019 станет Мария Боузкова из Чехии.
В 2018 году победу в турнире в Канаде одержала Халеп.
Видеообзор доступен на «Чемпионате».
- 9 августа 2019
-
14:16
-
12:03
-
11:20
-
09:05
-
06:43
-
03:59
-
03:48
-
01:36
-
00:37
- 8 августа 2019
-
21:31
-
19:45
-
18:21
-
17:58
-
15:05
-
14:43
-
13:38
-
12:41
-
10:27
-
09:25
-
04:43
-
03:59
-
03:52
-
02:22
-
02:09
-
00:46
- 7 августа 2019
-
23:47
-
21:23
-
18:58
-
17:51
-
16:52
-
15:57
-
14:45
-
13:59
-
12:20
-
11:36
Партнерский контент